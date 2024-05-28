Amasya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Kaynak: AA
Amasya'da sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, cadde ve köprü altları suyla doldu.
Kentte beklenen kuvvetli yağış akşam saatlerinde etkili oldu.
Bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.
Kent genelinde derelerin debisi yükseldi, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.
Yağışın etkisini aralıklarla gösterdiği kentte AFAD, polis ve belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.