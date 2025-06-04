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Amasya'da salıncak demirinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Amasya'da bir çay bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Yağız Duran, üzerine salıncak demirinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 04.06.2025 22:40
  • Giriş: 04.06.2025 22:40
  • Güncelleme: 04.06.2025 22:42
Kaynak: AA
Amasya'da salıncak demirinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nden Ordu'ya giden Abdullah ve Cansu Duran çifti, Cemil Cahit Bey Caddesi'nde bulunan bir çay bahçesinde mola verdi.

Çay bahçesinin oyun alanında oynayan 4 yaşındaki Yağız, üzerine salıncak demirinin düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Durumu fark eden anne ve babanın ihbarı üzerine, çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yağız Duran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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