Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
AMASYA (AA) - Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
H.G. yönetimindeki 05 ABH 408 plakalı otomobil, Kapıkaya mevkisinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.