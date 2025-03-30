Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 30.03.2025 15:07
  • Giriş: 30.03.2025 15:07
  • Güncelleme: 30.03.2025 15:07
Kaynak: AA
Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

H.G. yönetimindeki 05 ABH 408 plakalı otomobil, Kapıkaya mevkisinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

BirGün'e Abone Ol