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Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 05.11.2024 15:26
  • Giriş: 05.11.2024 15:26
  • Güncelleme: 05.11.2024 15:26
Kaynak: AA
Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

A.C. idaresindeki 41 AFM 033 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Kiziroğlu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki diğer 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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