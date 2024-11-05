Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
A.C. idaresindeki 41 AFM 033 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Kiziroğlu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki diğer 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.