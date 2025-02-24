Amasya'da şelaleler dondu
Kaynak: DHA
Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düşerken, Su Atan ve Kaleköy şelaleleri buz tuttu.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü Amasya’da, merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Çakallar Mahallesi’nde bulunan Su Atan ve Kaleköy şelaleleri dondu. Şelale çevresinde, kaya üzerinden akan suyun donmasıyla 4-5 metrelik buz sarkıtları oluştu. Şelaleyi ziyaret edenler, buz sarkıtlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. (DHA)
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