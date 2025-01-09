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Amasya'da servis otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.01.2025 14:28
  • Giriş: 09.01.2025 14:28
  • Güncelleme: 09.01.2025 14:28
Kaynak: AA
Amasya'da servis otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde servis otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

A.Ş.Ö. yönetimindeki 05 S 5108 plakalı servis otobüsü, Amasya Merzifon Havalimanı kavşağında H.B. idaresindeki 61 VV 110 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki sürücü ile H.Ç. ve N.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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