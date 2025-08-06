Amasya'da seyir halindeyken alev alan panelvan kullanılmaz hale geldi
Kaynak: AA
AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeki tıbbi ilaç yüklü panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yolaçan köyünde C.K. idaresindeki 55 AMB 109 plakalı panelvanda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, panelvanı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Tokat'tan alınan ilaçları Amasya'nın Taşova ilçesine götüren panelvan, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.