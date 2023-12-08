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Amasya'da sis etkili oldu

Amasya'da sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Ajans Haberleri
  • 08.12.2023 12:29
  • Giriş: 08.12.2023 12:29
  • Güncelleme: 08.12.2023 12:30
Kaynak: AA
Amasya'da sis etkili oldu

Sabah erken saatlerde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle kentin özellikle yüksek kesimlerinde araçlar trafikte kontrollü olarak seyretti.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

Yetkililer, sürücüleri sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Öte yandan Çakallar Mahallesi'nden kente bakıldığında görülen sis yoğunluğu güzelliğiyle dikkat çekti.

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