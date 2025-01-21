Amasya'da sis etkili oldu

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde yağmur sonrası etkili olan sisle güzel görüntüler oluştu.

Yağışın ardından ortaya çıkan sis, bir süre sonra ilçe merkezinin üzerini kapladı.

Sis, ilçenin yüksek kesimindeki Belevi Yaylası'ndan bakıldığında güzel görsel oluşturdu.

Vatandaşlardan Bedrettin Oral, "Oluşan görüntü karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik, doğanın güzelliği büyüleyici. İzlemesi bile çok zevkli. Bu güzelliği görünce telefonu elime alıp birkaç kare fotoğraf ve video çektim." dedi.