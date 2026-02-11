Amasya'da sis etkili oldu

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 11.02.2026 11:19
  • Giriş: 11.02.2026 11:19
  • Güncelleme: 11.02.2026 11:19
Kaynak: AA
AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düşmesine yol açtı.

Sis, Samsun'u İstanbul'a bağlayan E-100 kara yolunda da etkisini gösterdi.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

Yetkililer, sisin etkisini gün içerisinde sürdürebileceğini belirterek, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

