Amasya'da sis etkili oldu
Kaynak: AA
AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düşmesine yol açtı.
Sis, Samsun'u İstanbul'a bağlayan E-100 kara yolunda da etkisini gösterdi.
Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Yetkililer, sisin etkisini gün içerisinde sürdürebileceğini belirterek, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.