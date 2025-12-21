Amasya'da sis etkili oluyor

AMASYA (AA) - Amasya kent merkezinde ve Suluova ilçesinde yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sabah erken saatlerden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle kentin özellikle yüksek kesimlerinde sürücüler, trafikte kontrollü seyretti.

Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak kara yolunda ilerleyebildi.

Suluova ilçesinde de iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü.

Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olmaları, sis dağılana kadar acil olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Geceden bu yana etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Amasya-Suluova kara yolunda da araçlar kontrollü ilerledi.

Görüş mesafesinin düştüğü ilçe merkezinde polis ekipleri kavşaklarda tedbir aldı.