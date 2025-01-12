Amasya'da sondaj sırasında göçük: 2 kişi yaşamını yitirdi

Amasya Valisi Önder Bakan, köyde su kuyusu açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaştıklarını açıkladı.

Amasya'nın Uygur Köyü'nde su kuyusu açma çalışması esnasında göçük meydana geldi. 2 kişi toprak altında kaldı. Göçükte kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldığı açıklanmıştı ancak Valilik'ten yapılan ikinci açıklamada, cansız bedenlere ulaşıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkeze bağlı Uygur köyümüzde 2 vatandaşımızın kendi özel arazilerinde yaptıkları su çalışması neticesinde toprak kayması oluşmasını takiben maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Az önce kendilerine ulaştık. Şu anda onları çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Ama hayatlarını kaybettiler maalesef. Yakınlarına, köyümüze, Amasya'mıza başsağlığı diliyorum."

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu: Sezgin Eser(56) ve Aytekin Er (34).