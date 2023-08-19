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Amasya'da takla atan otomobildeki 7 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 19:24
  • Giriş: 19.08.2023 19:24
  • Güncelleme: 19.08.2023 19:25
Kaynak: AA
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Amasya'da takla atan otomobildeki 7 kişi yaralandı

Amasya’nın Taşova ilçesinde takla atan otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

D-100 Karayolunda E.D. (40) yönetimindeki otomobil Dörtyol köyü kavşağında takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.B, (44) E.D, (38) S.D, (11) B.D, (9) E.B, (7) ve M.D. (6) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Taşova ve Amasya’da bulunan hastanelere sevk edildi.

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