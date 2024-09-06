Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Amasya'da tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2024 17:36
  • Giriş: 06.09.2024 17:36
  • Güncelleme: 06.09.2024 17:36
Kaynak: AA
Amasya'da tanker ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Amasya'da süt yüklü tanker ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Selami Güven idaresindeki 60 ABK 178 plakalı tır, Turhal-Amasya kara yolu Ezinepazar mevkisinde Halil İbrahim Demir'in kullandığı 05 DE 209 plakalı süt taşıyan tanker ile çarpışarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada tırda bulunan Ali Rıza Güven yaralandı. Yaralı, sağlık ekibince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntüledi.

BirGün'e Abone Ol