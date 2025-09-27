Amasya'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Amasya'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Amasya'da Ali Güngör idaresindeki 60 AEG 847 plakalı otomobil ile Hakan B. yönetimindeki 31 AZF 171 plakalı tır, Amasya-Turhal kara yolu Yağcıabdal mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Güngör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.