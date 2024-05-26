Amasya'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Amasya'nın Taşova ilçesinde, tıra çarpan otomobilin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.
Taşova'dan Amasya'ya giden, Olcay Ç'nin kullandığı 05 ACY 546 plakalı otomobil, Tekke Kavşağı mevkisinde Süleyman Y'nin kullandığı 09 AIE 526 plakalı ahşap palet yüklü tıra akadan çarptı.
Tırın altına giren otomobil yanmaya başladı. Alevler tırın üzerindeki ahşap paletlere de sıçradı.
İhbar üzerine, olay yerine, itfaiye, jandarma, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, otomobil sürücüsünün yanmış cenazesi AFAD ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.