Amasya'da traktör ile çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Amasya'nın Taşova ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.A. yönetimindeki 60 TR 274 plakalı traktör, Amasya - Erbaa kara yolu Taşova Kavşağı mevkiinde, H.Ö'nün kullandığı 34 YOP 07 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.