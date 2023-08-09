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Amasya'da traktör ile çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.08.2023 17:28
  • Giriş: 09.08.2023 17:28
  • Güncelleme: 09.08.2023 17:28
Kaynak: AA
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Amasya'da traktör ile çarpışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

S.A. yönetimindeki 60 TR 274 plakalı traktör, Amasya - Erbaa kara yolu Taşova Kavşağı mevkiinde, H.Ö'nün kullandığı 34 YOP 07 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

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