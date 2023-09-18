Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suluova ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 610 gram sentetik uyuşturucu, 888 sentetik ecza hap, 1 kilo 506 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.