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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 18.09.2023 14:16
  • Giriş: 18.09.2023 14:16
  • Güncelleme: 18.09.2023 14:16
Kaynak: AA
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suluova ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 610 gram sentetik uyuşturucu, 888 sentetik ecza hap, 1 kilo 506 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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