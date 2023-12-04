Amasya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede M.Ç., İ.E., D.G. ve S.S.S.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiye ulaşıldı.

Harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Narkotik köpeği 'Puslu' ile yapılan aramalarda, 75 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 28 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas tartı, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 16 bin 35 TL ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., İ.E. ve D.G. tutuklandı, S.S.S. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.