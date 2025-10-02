Amasya'da veteriner hekimlere aşılama sırasında saldırı

Amasya’da iki veteriner hekime şap aşılaması sırasında saldırı gerçekleşti. Tarım Orman-İş Başkanı Yusuf Kurt, “Hekimlerimize yönelik şiddet görmezden geliniyor, derhal yasaya dahil edilmeliler” çağrısında bulundu.

Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberine göre, Amasya'da yürütülen şap aşılama çalışmaları sırasında, görevli iki veteriner hekim sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.

Saldırıya tepki gösteren Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt, “Veteriner hekimlerimizin sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmemesi hekimlerimize yönelik şiddetin sıradanlaştırılmasına, görmezden gelinmesine neden olmaktadır. Yetkililere sesleniyoruz: Derhal gerekli güvenlik tedbirlerini alın, Veteriner hekimlerimizi sağlıkta şiddet yasası kapsamına dahil edin, sorumluları cezalandırın, bu vahim tablonun önüne geçin” dedi.

Amasya Suluova'ya bağlı Uzunoba köyünde yürütülen şap aşılama çalışmaları sırasında, görevli Veteriner Hekimler C. E. K. ve A. D. sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre, aşılama kapsamında göreve giden veteriner hekimlere bir telefon geldi. Telefonda bir yurttaş tarafından bir başka iş için çağırılan veteriner hekimler, işleri bittiğinde ancak arayan kişinin yanına gidebildi. Arayan yurttaş, veteriner hekimlere ‘nerede kaldınız, niçin geciktiniz’ gibi sorular sorarak gecikme sebebiyle sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı.

‘HALK SAĞLIĞINA SALDIRI’

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt, olaya ilişkin açıklama yaptı. Şiddeti kınadığını belirten Kurt, “Aylarca gece gündüz demeden, uykusuz ve yorgun bir şekilde şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları yürüten hekimlerimize saldırmak; yalnızca veteriner hekimlere değil, halk sağlığına, hayvancılığımıza ve ülkemizin geleceğine yapılan bir saldırıdır” dedi.

Ağır şartlarda çalıştırılan veteriner hekimlerin yalnız bırakıldığını, can güvenliklerinin hiçe sayıldığını belirten Kurt, “Buradan açıkça uyarıyoruz: Veteriner hekimler yalnız değildir. Onların her damla alın teri, bu ülkenin gıda güvenliğinin ve hayvancılığının teminatıdır. Veteriner hekimlerimizin sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmemesi hekimlerimize yönelik şiddetin sıradanlaştırılmasına, görmezden gelinmesine neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

'SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI KAPSAMINA ALIN'

2025 yılının başından bu yana veteriner hekimlere yönelik birçok saldırı gerçekleştirildiğinin altını çizen Kurt, “Bu kabul edilemez bir tabloyu gözler önüne sermektedir. Yetkililere sesleniyoruz: Derhal gerekli güvenlik tedbirlerini alın, Veteriner hekimlerimizi sağlıkta şiddet yasası kapsamına dahil edin, sorumluları cezalandırın, bu vahim tablonun önüne geçin. Şiddeti normalleştiren her tutum, her gecikme, her görmezden gelme, yarın daha ağır sonuçların doğmasına neden olacaktır” çağrısı yaptı.