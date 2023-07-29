Amasya'da yakalanan IŞİD üyesi tutuklandı

Amasya'da IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

IŞİD içerisinde faaliyetlerde bulunan ve dün gözaltına alınan Lübnan uyruklu Ahmet Abbud'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, IŞİD içerisinde faaliyetlerde bulunan Lübnan uyruklu Ahmet Abbud, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, adreste yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilmişti.