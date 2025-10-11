Amasya'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ile bitişiğindeki tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Artıkabat Mahallesi Paslıoğlu Sokak'ta Hatice O.'ya ait 2 katlı ahşap evde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Evden yükselen alevleri fark eden mahallelinin ihbarı sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede bitişiğindeki tek katlı eve de sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İki evde de büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.