Amasya'da yangın: 4 ev kullanılamaz hale geldi

Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Soku köyünde Celal G'nin evinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kerpiç, taş ve ahşap yapılı bitişik nizam eski köy evlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Köylülerin de müdahale ettiği yangın, uzun uğraşların ardından söndürüldü. Yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.