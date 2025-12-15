Amasya'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

AMASYA (AA) - Amasya'da polis ekipleri tarafından yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Kaleköy mevkisinde yol kenarında uçamayan şahini fark eden polis ekipleri, kuşu alarak Amasya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirdi.

Daha sonra polis ekipleri yaralı şahini, tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.​​​​​​​