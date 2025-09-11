Amasya'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Kaynak: AA
AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
İlçede ekmek dağıtımı yapan Ercan Tahmaz, Ulubel mevkisinde yerde şahin bulunduğunu fark etti.
Kuşu bulunduğu yerden alan Tahmaz, Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.
Tedavi altına alınan yaralı kuş, iyileştikten sonra doğaya salınacak.
Tahmaz, yaralı şahini kurtarmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Ölü sandık, sonra baktık yaşıyordu. Muhtemelen kanadı kırılmış, tedavisi yapılacak. Yetkililer tedavisini yapıp doğal yaşam alanına bırakacak." dedi.