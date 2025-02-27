Amasya'da Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu
Amasya'da, Yeşilırmak Nehri'nde 69 yaşındaki İsmail A'nın cansız bedeni bulundu. Ceset incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Amasya'dan geçen Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu.
Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Ellibeşevler Mahallesi mevkisinde vatandaşlar suda bir ceset gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Erkek cesedi ırmaktan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Olay yeri ekiplerinin çalışması sonucu cesedin 69 yaşındaki İsmail A'ya ait olduğu belirlendi.
İsmail A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.