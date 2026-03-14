Amasya'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 11 kişi yaralandı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Ankara-Samsun kara yolundaki kazada, otobüsteki yolculara sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, jandarma ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
Ankara-Samsun kara yolu Çobanören köyü mevkisinde, E.F. yönetimindeki 06 FTD 788 plakalı yolcu otobüsü ile M.Ç. idaresindeki 16 R 7736 plakalı TIR çarpıştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüsteki yolculardan 11'inin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.