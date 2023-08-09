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Amasya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.08.2023 14:31
  • Giriş: 09.08.2023 14:31
  • Güncelleme: 09.08.2023 14:32
Kaynak: AA
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Amasya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Amasya Merzifon Havalimanı yolu kavşağında, Murat Güner idaresindeki minibüs ile Necmiye Aydın yönetimindeki otomobil ve Veli Tunç’un kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada yolcu olarak bulunan Niyaz Tunç (66) yaşamını yitirdi. Sürücü Veli Tunç ile araçlardaki Figen Tunç ve Abdulkadir Dinç yaralandı.

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesi sonrası yeniden açıldı.

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