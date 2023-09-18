Amasya'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Amasya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Hatice Gülkaya yönetimindeki 05 ABP 418 plakalı otomobil, Alperen Dümen'in kullandığı 05 EH 382 plakalı otomobil ve Mustafa Gökalp idaresindeki 55 DR 541 hafif ticari araç Ferhat Tüneli'nde çarpıştı.

Kazada, Elif Azra, Emel ve Sabiye Ravza Gökalp ile Alperen Dümen, Esra ve Doruk Demirok yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise tünelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.