Amasya'da zirai don nedeniyle tarım ürünleri zarar gördü

Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA) - Amasya’nın Taşova ilçesinde nisan ayında yağan kar ve soğuk havanın etkisiyle yaşanan zirai dondan başta kiraz olmak üzere elma, armut, üzüm, erik, ceviz, badem, şeftali, Trabzon hurması gibi ürünler etkilendi. Yerel Kalkınma Derneği Başkanı çiftçi Yusuf Yücel, "Eksi 10 dereceleri tahmin etmiyorduk. Saman yaktık, çeşitli mücadele yöntemlerini yaptık ama yeterli gelmedi" dedi.

Taşova’ya bağlı Tekke köyünde kar ve soğuk havanın etkisiyle meydana gelen zirai don, tarım ürünlerine zarar verdi. Aynı zamanda Yerel Kalkınma Derneği Başkanı olan çiftçi Yusuf Yücel, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı:

“Zirai don afetiyle karşı karşıya kaldık. Bu sebepten ötürü biz üreticiler mağdur olduk. 65 dönümlük meyve bahçemde kirazlarımız, armutlarımız, üzüm bağımız, şeftalilerimiz, cevizlerimiz, şuan don zararıyla karşı karşıya kaldı. Üreticiler olarak bu yıl mağdur olduk. Bu faaliyetleri yapabilmemiz için gübre aldık, borç karşılığı zirai ilaçlar aldık. Çocuklarımız yandı, kayboldu. Ne diyelim. Bu yıl hasatta hedeflerimiz vardı. Düğün yapmak gibi, nişan yapmak gibi hayallerimiz kayboldu.”

“Eksi 10 dereceleri tahmin etmiyorduk"

Zirai don olayının afet tedbirleri kapsamına alınması gerektiğini aktaran Yücel, “Çiftçilerin banka borçlarını, kooperatif borçlarını öteleyecek tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Tekrar yeniden başlayabilmek için tohum ve fide desteği gibi çeşitli destekler devletimizden beklemekteyiz. Allah’tan geldi başımıza yapılacak bir şey yok. Biz eksi 7, eksi 10 dereceleri tahmin etmiyorduk. Saman yaktık, çeşitli mücadele yöntemlerini yaptık ama yeterli gelmedi. Mücadele ettik. Çocuğumuz gibi büyüttük. Hedeflerimiz vardı. Ama bu yıl ülkemizdeki çiftçilerin büyük bir bölümünün mağdur olacağını ekonomik olarak hayatlarını idame edebilmelerinin biraz güç olacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.