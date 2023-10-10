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Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden yüksekokul öğrencisi okulunda anıldı

Ajans Haberleri
  • 10.10.2023 15:13
  • Giriş: 10.10.2023 15:13
  • Güncelleme: 10.10.2023 15:14
Kaynak: AA
Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden yüksekokul öğrencisi okulunda anıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki otobüs kazasında hayatını kaybeden yüksekokul öğrencisi Semanur Tahtakılıç için okulunda anma programı düzenlendi.

Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümünü kazanan ancak Merzifon'da 10 gün önce meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren Tahtakılıç'ın sınıf arkadaşları, yeni akademik yılın başlamasının ardından sınıfa trafik kazasında kaybettikleri arkadaşlarının fotoğrafını koydu.

İzmir'den Tokat'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, 30 Eylül'de Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilmiş, kazada, 6 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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