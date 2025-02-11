Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

AMASYA (AA) - Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

Göynücek ilçesine bağlı Alan köyü ile Taşova ilçesindeki Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Yağışın sürdüğü bölgede kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Amasya kent merkezindeki yüksek rakımlı bölgelerden Çakallar Mahallesi'nde ise kar yağışının ardından belediye ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.