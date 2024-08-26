Amasya SOL Parti'den Valiliğe tepki: Yaşam tarzına karışmayın

Amasya'da son yıllarda içki ruhsatlı işletmelerin Valilik tarafından kapatılmasına SOL Parti Amasya İl Örgütü tepki gösterdi.

Amasya SOL Parti tarafından yapılan açıklamada Amasya Valiliği'ne "yaşam tarzına müdahale edilmemesi" yönünde çağrıda bulunuldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Bitlis’te yaptığı ‘Yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır’ ifadelerinin de hatırlatıldığı açıklamada "Yüzyıllardır hoşgörünün, farklı kültürlerin birbirinin yaşam tarzına karışmadan birlikte yaşadığı, turizm odaklarından olan kentimizdeki içkili mekan yasakları kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

Amasya SOL Parti’den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Son günlerde sosyal medya, yerel ve ulusal basınında yer alan haberlere göre Amasyamızın ilk akla gelen turistik mekanı başta olmak üzere alkollü mekanlar keyfi bir şekilde Amasya Valiliği tarafından kapatılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis’te ‘Yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır’ konuşmasının üzerinden henüz 24 saat geçmişken, Amasya’da içkili mekanların ard ardına kapatılması siyasal islamcı iktidarın gerçek yüzüdür.

"BU UYGULAMALAR LAİKLİK KARŞITI BİR ADIMLARDIR"

Yüzyıllardır hoşgörünün, farklı kültürlerin birbirinin yaşam tarzına karışmadan birlikte yaşadığı, turizm odaklarından olan kentimizdeki içkili mekan yasakları kabul edilemez. Bu uygulamalar yaşam tarzına müdahale ve laiklik karşıtı bir adımlardır. Daha önce de içkili mekanları ruhsatlarının iptal edilmesi yeni ruhsat verilmemesi asıl niyetin ne olduğunu göstermektedir. Amasya Sol Parti il örgütü olarak konunun takipçisi olacağımızı belirtiyor Amasya valisini bu uygulamalara son vermeye çağırıyoruz."