Amasya’da 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

AMASYA’nın Taşova ilçesinde 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 17.30 sıralarında Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde Ahmet Çiftçi’ye ait 3 katlı evin çatı katında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine Taşova itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyünce ihbar üzerine Taşova Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arasözler de olay yerine sevk edildi. Ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA