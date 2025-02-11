Amasya’da bir hemşire, domuz gribi nedeniyle hayatını kaybetti

Amasya’da hemşire Minecan Tek, soğuk algınlığı şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede domuz gribi nedeniyle hayatını kaybetti.

Minecan Tek, 6 Şubat günü soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Tedavisinin ardından evinde dinlenen hemşire Tek, 9 Şubat günü solunum güçlüğü şikayetiyle yeniden hastaneye geldi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından domuz gribinden şüphelenilen Tek, kalp yetmezliğinin oluşmasıyla yoğun bakım servisine alındktan sonra durumu ağırlaşarak bu sabah hayatını kaybetti.

Minecan Tek için 4yıldır görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından hemşire Tek’in canszı bedeni memleketi Iğdır’a gönderildi.

Hastane Başhekimi Volkan Taşova, "İnfluenza dediğimiz H1N1 virüsü ile hastanın kontrolü yapılıyor, influenza virüsüyle enfekte olduğu tespit ediliyor. Bu yıl ki domuz gribi olan. Bu tip hayati komplikasyonlar gelişebiliyor. Maalesef hemşire hanım böyle bir komplikasyonla karşılaşıyor ve müdahalelere rağmen geri döndürülemiyor ve hayatını kaybediyor."