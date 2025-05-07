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Amasya’da bir otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı

Ajans Haberleri
  • 07.05.2025 12:05
  • Giriş: 07.05.2025 12:05
  • Güncelleme: 07.05.2025 12:05
Kaynak: AA
Amasya’da bir otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı

AMASYA (AA) - Amasya’da bir otomobilde Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili kent girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Afganistan uyruklu yakalandı.

Otomobil sürücüsü A.B. (23) gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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