Amasya’da bir otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
AMASYA (AA) - Amasya’da bir otomobilde Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili kent girişinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Afganistan uyruklu yakalandı.
Otomobil sürücüsü A.B. (23) gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.