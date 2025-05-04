Amasya’da dağdan kopan dev kaya parçaları korkuttu

Amasya’da yağmur sonrası yerleşimin bulunmadığı bölgede dağdan koparak düşen dev kaya parçaları paniğe neden oldu.

Amasya’da etkili olan yağışlar sonrası şehrin zirvesindeki Çakallar Mahallesi’nde yerleşimin bulunmadığı kırsal kesimde dev kaya parçaları koparak sürüklendi.

Büyük kaya parçalarının paniğe neden olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Altan Eftelioğlu, "Büyük bir gürültüyle uyandık. Gelip baktığımızda kaya uçmuştu" diye konuştu.