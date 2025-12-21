Amasya’da demir yüklü TIR’da 37 göçmen yakalandı

Amasya'da durdurulan demir yüklü TIR'ın dorsesinde 37 göçmen yakalandı. TIR şoförü M.K., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı kentlerine göçmen taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

37 KİŞİ

Fiziki ve teknik takip sonrası M.K.'nin kullandığı TIR, kent girişinde durduruldu. Demir yüklü TIR'da yapılan aramada; yaşları 18 ile 30 arasında değişen, 37 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

TIR şoförü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sürücü M.K.’nin işlemleri ise sürüyor.