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Amasya’da düğünde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi: 4 kişi hakkında işlem başlatıldı

Ajans Haberleri
  • 14.09.2023 10:08
  • Giriş: 14.09.2023 10:08
  • Güncelleme: 14.09.2023 10:08
Kaynak: İHA
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Amasya’da düğünde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi: 4 kişi hakkında işlem başlatıldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde köyde düzenlenen bir düğün töreninde 4 kişiye ait 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 3 kayıtsız tabanca ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kılıçaslan köyünde düzenlenen düğün töreninde M.Ş, A.T.Y, B.Y. ve U.T.Ş’nin havaya ateş ettikleri tespit edildi.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramada 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 3 kayıtsız ses ve gaz fişeği atabilen tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. 

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