Amasya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Amasya’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Mobilyacılar Sitesi önünde seyir halinde olan Ömer Kandemir yönetimindeki 05 ACF 523 plakalı hafif ticari araç, Ömer Adil Koç‘un kullandığı 05 FK 125 plakalı otomobil ile çarpıştı.



İhbar üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan toplam 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.