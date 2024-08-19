Amasya’da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü
Kaynak: İHA
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde önünde seyreden tırın dorsesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yusuf Uyanık’ın kullandığı 05 AV 485 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden yabancı plakalı tırın dorsesine çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dorseye saplanan aracın sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörün çektiği araçtan çıkartılan sürücünün cenazesi, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.