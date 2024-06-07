Amasya’da İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı

Amasya’da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza bu sabaha karşı saat 01.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi.

Kurtboğan köprü istikametinden Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan Fatih Tıngır (38) yönetimindeki 05 ADV 987 plakalı motosiklet, Akbilek köprü istikametinden aynı cadde üzerinde seyir halinde olan Asaf Biçen (21) yönetimindeki 05 ADG 854 motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüleri Fatih Tıngır ile Asaf Biçen ve her iki motosiklette yolcu olan arkadaşları Emre Çağlar Öksüz (37) ile Buğra Uluğ (20) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Fatih Tıngır ve yolcu Buğra Uluğ yaşamını kaybetti. Diğer sürücü Asaf Biçen ve Emre Çağlar Öksüz Samsun’a sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.