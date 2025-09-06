Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  06.09.2025 21:08
  • Giriş: 06.09.2025 21:08
  • Güncelleme: 06.09.2025 21:08
Kaynak: AA
AMASYA (AA)- Amasya’nın Merzifon ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.M’nin kullandığı 05 AEP 053 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Cihangir Sokak kavşağında B.T. yönetimindeki 05 LF 182 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle otomobilde bulunan K.T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

