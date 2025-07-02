Amasya’da istinat duvarı evin üzerine çöktü

Amasya’da bir evin istinat duvarı önündeki evin üzerine çöktü. Duvar taşlarının yatak odasından içeriği girdiği esnada evde bulunan yaşlı kadın şans eseri kurtuldu. Mahalle sakinleri çıkan gürültüyü deprem sandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyazıtpaşa Mahallesi Şehit Mehmet Keleş Sokak’ta istinat duvarında yaşanan çökme sonucu kayan toprak ve duvarın parçaları duvarın altındaki 2 katlı evin giriş katı camından yatak odasına doldu. Olay sırasında evin içinde bulunan Menekşe Sarı, büyük korku yaşadı. Mahalleye AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme başlattı.

"Deprem oluyor sandık"

Göçük anını anlatan Menekşe Sarı, "Üst kattaki balkonda oturuyorduk. Patlama gibi sesi duyunca yangın yada deprem oluyor sandık. Duvarın taşları yatak odamın içinde dolmuş. Bu olay gece olsaydı belki de ölürdüm" dedi.

Evi çöken duvarın üstünde bulunan Bahar Ertürk, gürültüyü deprem sandığını söyledi.

Büyük bir tehlikenin şimdilik atlatıldığına değinen mahalle muhtarı Ali Kanar ise "İstinat duvarının çökmesi sonucu yaşanan olayda can kaybının olmaması en büyük şansımız" diye konuştu.