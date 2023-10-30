Amasya’da jandarmadan mercek operasyonu: 67 yakalama

Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Şehit J. Asb. Üçvş. Emrah Ünalan Jasat Mercek Operasyonu’nda 67 kişi yakalandı.

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde gerçekleştirilen Şehit J. Asb. Üçvş. Emrah Ünalan Jasat Mercek Operasyonu çerçevesinde Amasya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyette, 1 ile 5 yıl arası cezası bulunan 5 şahıs, 5 ile 10 yıl arası cezası bulunan 2 şahıs, 10 ile 20 yıl arası cezası bulunan 1 şahsın yanı sıra çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda, ilçe jandarma komutanlıkları, jandarma suç araştırma timi, istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlükleri ekipleri görev aldı.