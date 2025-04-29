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Amasya’da kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 29.04.2025 11:38
  • Giriş: 29.04.2025 11:38
  • Güncelleme: 29.04.2025 11:38
Kaynak: İHA
Amasya’da kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Amasya’nın Taşova ilçesinde kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (73) evinde bulunan odunlukta saklandığı sırada yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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