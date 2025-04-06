Amasya’da köyde çıkan yangında alevler güçlükle söndürüldü

Amasya’da bir köyde çıkan yangında 3 katlı binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşova ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Yerkozlu köyünde akşam saatlerinde Ahmet Çiftçi’ye ait 3 katlı evin çatı katından alevler yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine köye Taşova İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyünce Taşova Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arozözler de köye gelerek yangına müdahale etti. Köy sakinlerinin endişeyle takip ettiği yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.