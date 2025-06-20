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Amasya’da lastiği patlayan kepek yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 20.06.2025 18:26
  • Giriş: 20.06.2025 18:26
  • Güncelleme: 20.06.2025 18:26
Kaynak: İHA
Amasya’da lastiği patlayan kepek yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Amasya’da lastiği patlayan kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kamyonetten yola dağılan kepek çuvalları vatandaşların yardımıyla kaldırıldı. Kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Suluova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) civarında seyir halinde olan 55 ZB 333 plakalı kamyonet lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kepek çuvalları da yola dağıldı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Ç ve M.Ç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Dağılan kepek çuvalları vatandaşların yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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