Amasya’da mart ayında 47 köy yolu kardan kapandı

Amasya’da ağaçların çiçek açtığı mart ayında sürpriz şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Amasya İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma sürdürüyor.

Amasya Valiliği, merkezde 17, Merzifon’da 3, Suluova’da 6 ve Taşova ilçesinde 21 olmak üzere il genelinde toplam 47 köy yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı. Yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürdüğü bildirildi. Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Aralık ve ocak aylarında beklediğimiz yağışlar şubat ile mart aylarına sarktı. Geçen seneki kuraklığa rağmen bu sene çok güzel yağış aldık" dedi.

11 yıl aradan sonra mart ayında köy yollarını kapatacak yoğunlukta kar yağışıyla karşılaşıldığına değinen Cebeci, "O zaman don nedeniyle büyük zarara uğranmıştı. Ama bu yağışların faydası olacağını düşünüyoruz. İnşallah bereketli bir sene olacak" diye konuştu.