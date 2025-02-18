Amasya’da okullar 1 gün tatil edildi

Amasya’da kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya Valiliği, il genelinde beklenen kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada, "İl genelindeki, resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 19 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca, kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı da bildirildi.

Amasya Valisi Önder Bakan da, ekiplerin köy yollarında sürdürdüğü yol açma çalışmalarını takip etti. Vali Bakan, "Amasya’mızın her yanına rahmet yağarken, ulaşımın aksamaması için İl Özel İdaremiz karla mücadele ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Personelimize özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.